Tücher, Bandanas und Schals entpuppen sich hier als alte Bekannte, die man ruhig mal wieder aus der Schublade heraus kramen kann. Sie sind nämlich wahre Tausendsassa und finden immer einen Platz in unserem Festivalrucksack. Ob klassisch um den Kopf geschlungen, raffiniert in den Dutt gedreht oder als Turban – die Möglichkeiten Bandanas zu binden sind schier unendlich und für jeden Haartyp – ob lange oder kurze Mähne – ist etwas dabei. Diese Festivalsaison wird wieder gewickelt, geknotet und gebunden, was das Zeug hält. In unserer Slideshow zeigen wir euch die inspirierendsten Bilder plus Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr euer Bandana richtig stylt: