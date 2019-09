„Glass Hair“: Superglatte Bobs sind der neue Frisurentrend

Starstylist Cash Lawless erklärt den Look: „Geometrisch geschnittene, sorgfältig glatt gestylte Frisuren tauchten zuerst in den 60ies auf. In letzter Zeit sind immer mehr Videos viral gegangen, die den Trend von damals wieder aufgreifen.“ In unserer Slideshow findest du zehn Stars, die den ultrasleeken Bob modern interpretieren. Heiz' schon mal das Glätteisen vor!