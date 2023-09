Wie viel Geld schenke ich zur Hochzeit? 18 Frauen antworten

Das ändert sich natürlich, wenn die Gäste anreisen und für die Übernachtung zahlen müssen, denn das ist an sich schon ein großer Aufwand. Aber wenn du vor Ort wohnst und nur zu einem schönen Veranstaltungsort gehst, an dem Essen und Getränke für die Gäste bereitgestellt werden, dann solltest du so zahlen, wie du denkst, dass deine Verpflegungskosten gedeckt sind. In der Regel liegen die Kosten bei etwa 150 bis 200 Euro pro Person. Das ist ein Preis, den die Leute, die am Wochenende mit Freund:innen essen und trinken gehen, wahrscheinlich ohnehin ausgeben würden.