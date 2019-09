Meine Freundin wurde zur Bridezilla – kann ich ihr deshalb die Freundschaft kündigen?

Was macht man mit so einer Freundin? Das Thema zu wechseln, klappt einfach nicht, sie zum Relaxen zu animieren, war bislang auch vergebene Liebesmüh – wie unentspannt die Hochzeit mit dieser Bridezilla wird, darüber will ich gar nicht nachdenken. Aber kann man seiner Freundin die Freundschaft kündigen, zumindest kurzfristig für die Phase der Hochzeitsvorbereitung? Ich denke gerade ernsthaft darüber nach. Mit jedem abgenommenen Kilo ihrerseits nimmt meine Aggression proportional zu. Nicht, weil ich es ihr nicht gönne, sondern weil ich nicht 24/7 über Menüvorschläge, möglichen glowy Primer und den Geschmack der Hochzeitstorte informiert werden möchte. Und das alles noch über 19 Monate lang! Ich hatte deswegen übrigens schon Beef mit meinen Freund, weil all diese Infos, die ich tagtäglich aufnehmen muss, einen Kanal nach außen brauchen. Allerdings war er von mir und meinem Stressabbau zwischenzeitlich schon so genervt, wie ich von Bridezilla. Ist es das wert? Wird es danach vielleicht noch schlimmer, wenn irgendwann Kinder da sind und über Whatsapp täglich die Farbe der Babysocken eruiert wird? Eigentlich ist eine Hochzeit doch ein Fest der Liebe, in mir brodelt gerade aber etwas ganz anderes.



Noch denke ich: In der Ruhe liegt die Kraft fürs eigene Seelenheil. Das Gute an Bridezilla ist immerhin, dass ich jetzt schon genau weiß, wie meine Hochzeit irgendwann einmal nicht werden soll – und dass sie genau deswegen ein ziemlicher Knaller wird!