Ich liebe es, Trendreports durchzublättern! Ich meine, im schlechtesten Fall verbringst du 30 Sekunden damit, ein paar Fotos anzuschauen, die in dir keinerlei Emotionen auslösen. Aber im besten Fall – und das halte ich für die wahrscheinlichere Option – entdeckst du mindestens eine Frisur, die deine Augen zum Leuchten bringt. Eine Frisur, die du direkt selbst ausprobieren willst, um mit einem neuen Look in die neue Saison starten zu können.