In der Astrologie repräsentiert der Vollmond ein Gefühl des Abschlusses, der Vollendung und der Erfüllung. In dieser Phase schauen wir oft auf das zurück, was wir erreicht haben und feiern die Herausforderungen, die wir überstanden haben. In diesem Monat steht der Vollmond im Stier, einem Sternzeichen, das für seinen sinnlichen Charakter und seine Liebe für Luxus bekannt ist. Will heißen: Jetzt ist die perfekte Zeit, dir etwas zu gönnen und dich selbst zu verwöhnen.