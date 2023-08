Ist Fanliebe wirklich „Besessenheit“ – oder spricht da der Frauenhass?

In anderen Bereichen der Fan-Welt spielt romantische Anziehung gar keine so große Rolle, und doch begegnet man dort überall demselben Frauenhass. Fans von Taylor Swift sind zwar so einflussreich, dass ihre Nachfrage nach Tour-Tickets vor Kurzem sogar die Plattform Ticketmaster in die Knie zwang , doch wird diese Macht weiterhin oft heruntergespielt. Laut Banet-Weiser liegt diese Kleinrederei vermutlich daran, dass sich Menschen außerhalb der Fan-Community von so großen, frauengeführten Gruppen eingeschüchtert fühlen. „Wenn es eine Fan-Community gibt, die größtenteils aus Frauen besteht und in der sich Männer ihren Platz erstmal verdienen müssten, anstatt ihn automatisch zugesprochen zu bekommen, wird so etwas als sehr bedrohlich empfunden. Was machst du also dagegen? Du behauptest, diese Community sei wertlos und hysterisch, machst abfällige Kommentare, um diese Gruppe zu delegitimieren – weil du nicht dazu eingeladen bist“, erklärt sie.