Von der ersten Liebe bis zum ersten Baby – eine Fotoserie übers Erwachsenwerden

„Die Bilder spiegeln zunehmend die Veränderungen in unserer Beziehung auf eine Weise wider, die vielleicht nur ich erkennen kann“, sagt sie. „Es gab Momente, in denen sie zurückgezogener waren und weniger teilten, Augenblicke, in denen ich es war, die distanziert war, und andere Zeiten, in denen wir uns alle wieder nahe standen.“ Wir müssen einfach akzeptieren, dass Veränderungen ein Teil des Lebens sind und uns an neue Umstände anpassen, meint sie. „Die wichtigsten Einschnitte hatten damit zu tun, was jede von uns zu diesem Zeitpunkt durchmachte und inwieweit sie bereit waren, ihr Leben zu teilen oder eher privat halten wollten“, fügt Sanguinetti hinzu und erinnert sich vor allem an die Zeit, als Belinda heiratete und ihr erstes Kind bekam. Ihr Ehemann Pablo bat Sanguinetti darum, keine Fotos von ihrem Baby Lucas zu machen. „Das traf mich ganz schön“, gibt sie zu. „Ich war so daran gewöhnt und so sehr damit beschäftigt, Belinda die ganze Zeit in ihrem Haus zu fotografieren, dass ich es versäumt hatte, auf Pablos Privatsphäre zu achten.“ Nachdem ein Jahr vergangen war, gewann sie schließlich Pablos Vertrauen; als er ihr zum ersten Mal erlaubte, seinen Sohn zu fotografieren, war sie erleichtert und aufgeregt. „Ich war so nervös, dass alle Bilder unscharf waren“, lacht sie. Wenn du deinem Motiv gerecht werden und die wahre Geschichte erzählen willst, musst du Geduld haben, denn gut Ding will Weile haben.