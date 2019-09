Ab heute lebt die Welt ressourcentechnisch also auf Pump und das ist ein Fakt, der einen doch ein wenig beunruhigen oder wenigstens zum Nachdenken anregen sollte. In diesem Artikel möchte ich meine liebsten umweltfreundlichen Kosmetika für den Alltag zeigen und neue, nachhaltige Brands vorstellen, die bisher nicht oft Erwähnung gefunden haben. Den Finger möchten wir hier nicht erheben. Ich finde, es muss jeder im Rahmen seines Ermessens das tun, was er kann und tun möchte. Selbstgeißelung hat noch niemanden ans Ziel gebracht und wer perfekt ist, werfe den ersten Stein. Es tut immer gut, Denkanstöße zu erhalten und seinen Horizont ein wenig zu erweitern, nicht wahr? Also, dann mal los!