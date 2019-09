5 Gründe warum es sich lohnt, in einen 400€-Föhn zu investieren

Ja, es stimmt! Der handliche Dyson-Föhn liegt nicht nur leichter in der Hand als herkömmliche Haartrockner, er ist auch viel leiser in der Anwendung. Was für mich übersetzt bedeutet, dass mein Freund nicht mehr von einem lauten Gebläse geweckt wird und auch ich weniger aggressiv wach werden darf. Denn ja, als langhaarige Frau, die zur fettigen Kopfhaut neigt, bleibt mir die morgendliche Haarwäsche und das dazugehörige Föhnen leider nicht erspart.