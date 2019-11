Für einige andere Teilnehmer*innen dieses Kurses war das Ziel weitaus persönlicher. Wie Derek zu Beginn des Kurses erklärt, lernen hier so genannte „Baby-Dragqueens“, also Drag-Anfänger*innen alles Wichtige, um in der Welt des Drag ernst genommen zu werden. Das ist genau das, was Mo Ismail, ein 25-jähriger Pharmatechniker, der nachts zeitweise als Shawna Dontelle in Drag anzutreffen ist, gesucht hat. „Bis jetzt hat mir das niemand richtig beigebracht“, sagte Mo. „Alles, was ich darüber weiß, habe ich von RuPauls Drag Race und YouTube-Tutorials gelernt. Ich bin aber recht perfektionistisch veranlagt: Wenn die Menge mich sieht, soll sie staunen und begeistert sein. Und um so toll zu sein, muss ich lernen, wie ich mich richtig schminke.“