Zugegeben: Es gibt schon noch eine Menge zu tun. Dennoch sind wir seit Filmen wie Boys Don't Cry und Das Schweigen der Lämmer, in denen die transgender Figuren entweder brutal ermordet wurden oder selbst kaltblütige Morder*innen waren, weit gekommen. Dazu haben im Wesentlichen auch Filmemacher*innen und Schauspieler*innen beigetragen, die sich aktiv für Gender-Diversity in den Medien einsetzen. Eine davon die US-Schauspielerin Laverne Cox . Die transgender Schauspielerin hat sich mit ihrer Rolle als Sophia in Orange Is The New Black in unsere Herzen gespielt. Sophias sympathische Art machte sie schnell zum Liebling der Zuschauer*innen.