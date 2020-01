Du magst verträumte Nageldesigns? Dann wirst du “Cloud Nails” lieben

Ob du im Flugzeug sitzt und aus dem Fenster schauend vor dir herträumst oder du nach einem anstrengenden Aufstieg endlich ganz oben auf dem Berg angekommen bist: Das Gefühl, was sich in einem breit macht, wenn die Wolken zum Greifen nahe scheinen, ist einfach unbeschreiblich. Es ist so friedlich, so hoffnungsvoll, so inspirierend. Wie schön es doch wäre, wenn man genau diese Empfindungen in Flaschen abfüllen und immer dann rausholen könnte, wenn man sie braucht. Weil das aber natürlich nicht möglich ist, müssen wir uns wohl oder übel mit weniger zufrieden geben. Und da kommt das neue Nageldesign namens “Cloud Nails“ ins Spiel.