Milky Nails: Der coole, subtile & DIY-taugliche Nageltrend für 2020

Im Vergleich zu den meisten Nailarttrends des letzten Jahres sind Milky Nails deutlich unkomplizierter. Selbst, wenn du nicht so geübt mit dem Pinsel bist, kannst du dir das Geld für eine fancy Maniküre also getrost sparen. Ein weiteres Plus des Hypes: Er sieht auch auf richtig kurzen Nägeln richtig cool aus. Und last but not least ist das Risiko eines verfärbten Nagelbetts deutlich geringer als bei den dunkelroten oder nachtblauen Lacken, die wir sonst so gern in den Wintermonaten verwenden.