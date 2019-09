2018 war ein ziemlich gutes Jahr – zumindest was Nageldesigntrends angeht. Jelly Nails Trockenblumen und Orbit Nails sorgten auf Instagram für Aufsehen. Bei diesem Anblick haben wir direkt Lust bekommen, die Nude-Töne vorerst in der Schublade verschwinden zu lassen und endlich mal etwas Mutigeres auszuprobieren. Falls du dich in diesem Jahr noch nicht so richtig getraut hast, ist das überhaupt kein Problem, denn 2019 verspricht mindestens genauso aufregend zu werden.