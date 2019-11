Seaglass Nails sind die neuen Jelly Nails & so sehen sie aus

Für die türkisfarbene Maniküre verwendete Washick folgende Produkte: She Drives Me Crazy von Deborah Lippmann , den Top Coat von Nails Inc und den matten Überlack von OPI . Aber Jessica ist sich sicher, dass wir den Style in nächster Zeit bestimmt in vielen verschiedenen Farben sehen werden. „Ich liebe Seaglass Nails in frischem Limettengrün und tiefem Royalblau“, so der Nailartprofi. „Ich denke, es ist ein cooles Update für matte Nägel und ich könnte mir vorstellen, dass wir im Herbst und Winter mehr davon sehen werden.“ Und wenn man bedenkt, wie krass Jelly Nails letztes Jahr durch die Decke gingen sind, würde ich fast drauf wetten, dass sie Recht hat.