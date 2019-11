Pour la manucure « Seaglass » turquoise de Washick, elle a utilisé trois vernis : She Drives Me Crazy de Deborah Lippmann, combinée avec une couche de finition transparente de Nails Inc. et avec une couche de vernis de protection effet mat de OPI. Elle nous avoue que nous verrons probablement le look s'améliorer et se décliner dans de nombreuses couleurs. « J'adore ce look dans une teinte citron vert ou un bleu royal », confie Washick. « Je pense que c'est un nouveau regard sur les ongles mats qui pourrait déclencher une tendance virale pour l'automne et l'hiver. » Après avoir vu l'ampleur qu'a pris la tendance des jelly nails l'année dernière, nous sommes prêts à parier que oui !