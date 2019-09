5 Shampoos & Pflegeprodukte, die deine Box Braids schützen

Stelle dir vor, du sitzt am heißesten Tag des Sommers seit mehr als vier Stunden in einem Haarsalon und bist noch lange nicht fertig. Dein*e Hairstylist*in und der oder die Assistent*in sind beide dabei, dein Haar zu hüftlangen, mittelgroßen Box Braids zu flechten, indem sie kleine Extensions an deine eigenen Curls anbringen und schließlich in einer Geschwindigkeit zusammenflechten, der die Augen kaum folgen können. Box Braids sind so viel mehr als ein protective Hairstyle – sie sind ein Investment von Geld, Zeit und Talent. Deswegen solltest du gut für sie und die unterliegenden, natürlichen Haare sorgen.