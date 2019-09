Das kannst du tun, wenn Familienmitglieder dich bodyshamen

Nenn es, wie du willst: Necken, konstruktive Kritik oder schlichtweg Bodyshaming. Das Gefühl, von den Menschen, die uns am nächsten stehen, für unser Aussehen kritisiert zu werden, ist nichts anderes als beschissen. Und doch musste fast jede*r von uns schon einmal diese Erfahrung machen. Mein kleiner Bruder beispielsweise verglich meine Oberschenkel mal mit Schinkenkeulen. Er war damals noch ein Kind und ich lachte die Kränkung einfach weg, doch seine Worte haben sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Noch heute tauchen sie zu den verschiedensten Anlässen wieder auf: Wenn ich eine neue Jeans anprobiere, überlege, ob ein Rock die richtige Länge hat oder neben einer schlanken Frau mit Thigh Gap in der U-Bahn sitze. („Mh, wo ich Schinkenkeulen habe, hat sie Hotdogs.“)