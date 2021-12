Das ist der beste Rat, den ich dir als Beauty-Expertin geben kann

Mein erster Job in der Beauty-Branche – und in vielerlei Hinsicht auch der, der den größten Einfluss auf meinen weiteren Werdegang hatte, – war der einer Verkäuferin. Etwa vier Jahre lang arbeitete ich in einer belebten Einkaufsstraße und half Leuten dabei, ihre Grundierung farblich abzustimmen, Geschenke auszusuchen, den perfekten Lippenstift zu finden, eine Hautpflegeroutine von Grund auf zu entwickeln oder den richtigen Duft für sie zu finden. Diese Kolumne fühlte sich wie eine natürliche Weiterentwicklung an. Wann immer jetzt jemand mit einer Frage zu mir kommt, tue ich dasselbe wie damals: Ich frage mich, wie ich dieser Person so gut wie möglich helfen kann.