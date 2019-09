Will ich beim Joggen jetzt einen Sicherheitsgürtel tragen?

Die Hose besteht aus reiß- und schnittfestem Material, hat einen Schutzprotektor im Schritt, Schnüre, die ein Herunterreißen verhindern sollen, ein Schloss sowie einen 130-Dezibel lauten Alarm, der sich automatisch aktiviert, sobald jemand an ihr zerrt. Man trägt sozusagen eine kleine Alarmanlage mit sich umher. Da die Hose mit all diesen Gadgets in der Produktion jedoch ziemlich teuer ist, wird sie mittlerweile in Indien produziert. Ich finde es schon etwas makaber, dass eine "Safety-Hose" in Indien hergestellt wird, einem Land, in dem die sexuellen Übergriffe auf Frauen weltweit mit die höchsten Zahlen aufweisen.