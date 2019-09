Wie dieses Codewort Frauen helfen kann, die im Club sexuell belästigt werden

Der Frauen-Notruf Münster hat vor einiger Zeit eine Initiative ins Leben gerufen, um Frauen in eben diesen brenzligen Situationen, die zumeist im Nachtleben auftreten, zu helfen. In Münster und mittlerweile auch anderen Städten, existiert ein Codesatz, den man an der Bar an das Thekenpersonal richten kann. Der Satz lautet: „Ist Luisa da?“