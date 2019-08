Ich liebe die Balas dafür, dass ich jetzt auch beim Work-out Accessoires tragen kann. Sie kommen in den unterschiedlichsten Farben, wobei ich diesen zarten Blush-Ton am meisten mag. Ich finde sie sehr stilvoll, aber meine Meinung teilen nicht alle: Als sie ins Office geliefert wurden, habe ich sie gleich ausgepackt und anprobiert, um zu sehen, wie wie das Tragegefühl ist. Doch als meine Redakteurin an meinem Schreibtisch vorbeilief und meine neuen Armbänder sah fragte sie mich nur irritiert: „Was trägst du denn da?“ Ich konnte definitiv heraushören, dass sie meinen Modegeschmack in dem Moment hinterfragte.Für die Arbeit am Computer sind sie nicht wirklich geeignet, aber dafür sind sie tolle Begleiter im Fitnessstudio. Ich benutze sie während des Krafttrainings und merke direkt, wie sie meine Muskeln beanspruchen.Ich rate davon ab, sie beim Joggen zu tragen. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, aber ich hatte das Gefühl, die Armbänder würden mich nach unten ziehen und mich langsamer machen. Außerdem hast du beim Laufen mit Gewichten an den Knöcheln oder Handgelenken ein erhöhtes Verletzungsrisiko – also lieber nur bei passenden Sportarten tragen!