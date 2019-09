Sport-Leggings, die fast so viel Stauraum bieten wie Cargoshorts (aber besser aussehen)

Wenn du nicht gerade Hermines Ausdehnungszauber beherrschst, bekommst du in der versteckten Minitasche maximal ein paar Münzen oder ein sechsfach gefaltetes Taschentuch unter. Smartphone, Schlüssel, Schließfachkarte und Snacks musst du beim Work-out also immer in der Hand rumtragen – bis jetzt! Denn wir haben ein paar Sportleggings mit praktischen Seitentaschen gefunden. Und die zeigen wir dir jetzt in der Slideshow.