17 coole Sneaker, die alles andere als langweilig sind

Plottwist: Kein Kleid , keine Handtasche und auch kein Hairstyle stiehlt in diesem Sommer die Show, nein, sondern deine Sneaker! Der Berg an neuen Modellen hat unsere Vorliebe für chilliges und gleichzeitig stylisches Schuhwerk noch verstärkt – laut des britischen Marktforschungsunternehmens Mintel sind Freizeitschuhe und Turnschuhe mittlerweile der beliebteste Schuhstil. Nur eine von fünf Frauen (22%) in Großbritannien kaufte 2018 noch Schuhe mit Absatz.