Orthopäden sind noch unsicher, was zuerst da war: der Plattfuß oder der Ballerina. So oder so treten beide auffällig häufig in Kombination auf. Dabei ist die eigentliche Intention des Ballerinas am Frauenfuß eine gänzlich andere, nämlich die Übersetzung Tänzerinnengrazie in asphalttaugliches Schuhwerk. Im Praxistest wirkt ein Ballerina allerdings schnell eher schlappenartig und wenn noch eine Senk-, Spreiz-, oder besagte Plattfußdeformierung vorliegt, hat sich’s leider endgültig mit der leichtfüßigen Tanzperfomance namens "Schwanensee auf der Sonnenallee".