In den letzten Jahren zelebrierte die Mode alles, was hyperfeminin ist – ich sag nur Millenial Pink Molly Goddards Tüllträume oder Batshevas Präriekleider . Deshalb war es auch nur eine Frage der Zeit, bis das niedlichste aller Details die Laufstege der Modemetropolen erobert: Schleifen. Bei den Shows für den Frühling/Sommer 2019 tauchten sie sowohl in Form von Broschen als auch als Abschluss von Zierbändern oder Bindegürteln auf.