Haarschleifen sind zurück — & Hollywood liebt den Retrotrend

Im Vergleich zu Designerhaarbändern oder glitzernden Schriftzughaarspangen ist dieses Accessoire richtig günstig – im Zweifel klaust du das Band einfach aus dem Nähkästchen deiner Eltern. Dazu kommt, dass du dir weder stundenlang How-to-Videos anschauen musst, noch zum Friseur gehen, wenn du Lust hast den Hype mal auszuprobieren. Wickle das Band einfach um deinen Pferdeschwanz wie Kate Middleton oder flechte es in den Zopf ein wie Emily Ratajkowski. Vorteil Nummer drei: Das Ergebnis muss nicht perfekt sein. Im Gegenteil. Je mehr Nester die Frisur hat und je strubbeliger die Haare aussehen, desto cooler wirkt der Look. Was auf der anderen Seite natürlich nicht heißt, dass es nicht auch mal ganz sleek und elegant werden darf, wenn das eher dein Ding ist (siehe Millie Bobby Brown).