Wissen wir ja. Genau wissen, wie man denn jetzt richtig „vorsorgt“, scheinen trotzdem die wenigsten zu wissen. Kann Botox zum Beispiel wirklich präventiv wirken? Und wie können wir Anti-Aging Produkte in unsere Routine einbauen, ohne Gefahr zu laufen, uns verstopfte Poren und Akne einzubrocken? Und, noch viel wichtiger, an welchem Punkt müssen wir mit Olivia-Pope-Ernsthaftigkeit an kleine Linien, Fältchen, und dunkle Flecken herangehen?