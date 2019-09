"Ich werde die Gesichter der Krankenschwestern nie vergessen, die mir nach der Geburt jedes Babys ins Badezimmer folgten", schreibt sie. "In diesem Moment war ich so verletzlich, so müde und ängstlich. Ich habe sogar gezittert. Mein Bauch war geschwollen und unförmig. Sie haben mich sehr freundlich und würdevoll behandelt."