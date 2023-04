Dein Monatshoroskop im Mai – So stehen die Sterne diesen Monat

Willkommen im Mai! Die Finsternis-Saison ist noch in vollem Gange, und auch Rückläufigkeiten gesellen sich jetzt dazu. Pluto, der Planet der Transformationen, beginnt am 1. Mai seine fünfmonatige Rückläufigkeit. Weil der Pluto ein sich langsam bewegender, weit entfernter (Zwerg-)Planet ist, bekommen wir die Auswirkungen seiner Rückläufigkeit in unserem Alltag noch nicht sofort zu spüren. Sein Einfluss auf unsere unterbewussten Gedanken und Reaktionen lässt sich aber nicht leugnen.In der Nacht vom 5. auf den 6. Mai spielt sich im Sternbild Skorpion eine Halbschatten-Mondfinsternis ab und markiert den Höhepunkt der Finsternis-Saison. In diesem Monat erwarten uns erhitzte Gemüter, weil eine Mondfinsternis oft ein unerwartetes Ende bedeutet und das Sternzeichen Skorpion das emotional am stärksten aufgeladene im ganzen Tierkreis ist.Überlege dir, wo du während der Skorpion-Mondfinsternis am 25. Oktober 2022 warst. Weil Merkur und Pluto beide während der Finsternis rückläufig sind, steht diesen Monat alles im Zeichen dessen, auf die Vergangenheit zurückzublicken und aus ihr zu lernen. Wenn wir uns der zweiten Monatshälfte nähern, lassen diese Schwingungen allmählich nach, sobald der Merkur am 14. Mai im Stier seine Rückläufigkeit beendet. Am 16. Mai verlässt der Glücksplanet Jupiter schließlich den Widder und verweilt für die kommenden 13 Monate im Stier. Wenn du dich wegen der feurigen Widder-Energien im Kosmos in letzter Zeit ein wenig aus der Bahn geworfen fühltest, gewährt dir der Neumond im Stier am 19. Mai die Verschnaufpause, die dein Geist dringend brauchte.