Diese Serien haben uns im letzten Jahr modisch am meisten inspiriert

Natürlich ist das kein neues Phänomen; die Menschheit hat sich schon immer von TV-Fashion inspirieren lassen. Denk nur mal an Drei Engel für Charlie in den 70ern, Dallas und Der Denver-Clan in den 80ern, Der Prinz von Bel-Air, Friends und Sex and the City in den 90ern und frühen 00ern, und Gossip Girl, Mad Men und Scandal von den späten 00ern bis hin in die Mitt-2010er. All diese Serien haben auf ihre Art eigene Mode-Trends losgetreten. Ist es da wirklich so erstaunlich, dass wir uns als Zuschauer:innen – während die Hollywood-Elite den glamourösen Part ihres Privatlebens, von Partys bis zu Premieren, nicht mehr ausleben konnte –, während der Pandemie umso mehr Inspiration von fiktiven Charakteren, nicht realen Menschen geholt haben? Und tatsächlich schlägt sich das auch in Zahlen nieder: Die Beziehung zwischen Bildschirm & Style hinterlässt online nämlich eindeutige Daten.