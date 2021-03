Der Mars im Zwilling heizt deinem Liebesleben ordentlich ein

Und wenn du bereits in einer Partnerschaft bist, in der tiefe Gespräche derzeit Mangelware sind, kann dieser Transit die nötige Abhilfe schaffen, meint Powell. Seht euch gemeinsam eine kontroverse Dokumentation an oder unterhaltet euch darüber, was gerade in der Entertainment-Welt so los ist, um den Ball ins Rollen zu bringen; in den kommenden Wochen können euch solche Gespräche auch als Vorspiel dienen