Zwar ist über das Lied an sich leider nicht viel bekannt, aber ein Post von Ariana, der mittlerweile wieder gelöscht wurde , zeigt zumindest, das die Zusammenarbeit der beiden sehr intensiv gewesen sein muss. Am 28. März gratulierte sie Gaga zum Geburtstag und teaste gleichzeitig das gemeinsame Projekt “Rain On Me” an. Im Post nennt sie die Sängerin einen Engel, der ihr Leben auf sehr viele verschiedene Arten verändert hat. Außerdem sagt sie, Gaga würde dafür sorgen, dass sich ihr Herz sehr voll und glücklich anfühlt und sie sich verstanden fühlt. Aww!