Die Stier-Saison hat begonnen – jetzt können wir aufatmen und relaxen

Angesichts der Corona-Pandemie sind diese harmonischen Vibes genau das, was wirklich alle brauchen. In den letzten Monaten hatten viele von uns mit Unruhen und Ängsten zu kämpfen . Das ist ja auch kein Wunder, immerhin hat sich unser ganzes Leben über einen so kurzen Zeitraum komplett auf den Kopf gestellt. Aber auch, wenn die Ungewissheit über unsere Zukunft noch immer im Nacken sitzt, haben wir uns doch schon langsam an diese neue Normalität etwas gewöhnt. Und die erdende Energie der Stierphase kann uns helfen, auch in der nächsten Zeit einen kühlen Kopf zu bewahren.