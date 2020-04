La saison du Taureau est là & le calme aussi

"Lorsque le soleil quitte le Bélier pour entrer dans le Taureau, l'énergie globale a tendance à se calmer, car nous passons d'un rythme rapide et impulsif à un mode plus stable et plus détendu", explique Narayana Montúfar, astrologue senior chez Astrology.com et Horoscope.com , à Refinery29. "Avec le printemps en pleine floraison, la saison du Taureau nous permettra de profiter de ces journées plus longues et plus ensoleillées qui nous donnent à la fois un sentiment d'espoir et de calme." (Oui, on peut toujours profiter du soleil même si on est coincé à l'intérieur .)