Votre horoscope du mois d’avril est là !

Après un mois de mars interminable, nous entrons enfin dans le mois d'avril, et avec lui vient le temps de s'éveiller aux autres. Le 3 avril, la charmante Vénus fait son entrée dans le monde bavard du Gémeaux, insufflant une énergie de séduction propice aux nouvelles rencontres. Gardez votre sang froid le 7 avril quand la Lune sera pleine en Balance. Cette pleine lune amplifie le carré de la planète guerrière Mars au chaotique Uranus, ce qui augmente notre désir de changement — mais aussi notre niveau d'impatience. Nous pourrions être tenté·e·s d'agir de manière égoïste, un faux pas qui peut être tempéré en se concentrant sur le service aux autres. Le 11 avril, le messager Mercure s'aventure en Bélier. Nous allons alors connaître une profonde détermination durant ce puissant transit. Nos pensées pourraient se tourner vers les finances à partir du 19 avril, lorsque le Soleil commencera à illuminer le Taureau travailleur. C'est une bonne journée pour canaliser notre attention vers des actions que nous pouvons prendre sans attendre pour assurer un avenir meilleur. La nouvelle Lune du 22 avril, en Taureau, crée l'environnement parfait pour un repos bien mérité. La Lune, qui commence un nouveau cycle, nous donne une raison de nous fixer une intention de guérison. Le 25 avril, Pluton commence sa rétrograde en Capricorne. Nous serons confronté·e·s à de nouveaux défis, mais il est possible de les relever avec courage. La rétrograde de Pluton nous permet également de réfléchir aux moyens de passer à un état d'esprit plus centré sur le collectif. Soyez prêt·e à lâcher prise et à affiner votre croissance intérieure. Le 27 avril, Mercure fait son chemin dans le fiable Taureau, nous ramenant les pieds sur terre. Nous commencerons peut-être à remarquer et à réaliser l'étendue de nos talents, ainsi que les moyens de les partager avec les autres.