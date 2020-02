Vénus entre en Bélier, gare aux étincelles !

En astrologie, le Bélier est régi par Mars ; la planète rouge influence également notre vie sexuelle. Donc, tant que Vénus est dans ce signe, attendez-vous à voir des étincelles. « L'énergie de l'amour sera plus intense que d'habitude, plus directe et plus excitante », nous dit Leslie Hale, astrologue psychique chez Keen.com. « Nous nous sentirons plus passionnés et plus tournés vers l'action envers ceux que nous aimons et ceux que nous voulons connaître ».