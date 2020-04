Menschen im Zeichen der Waage sind Social Butterflys – das weiß jede*r, der oder die eine Waage kennt. Und Paradebeispiele für dieses Luftzeichen sind Celebs wie Cardi B oder Kim Kardashian. Am frühen Morgen des 8. April aber wird die Energie der träumerischen Waage noch mit einem Vollmond kombiniert und es erwartet uns eine Zeit, in der wir in Sachen Beziehung mehr denn je nach Gleichgewicht suchen.