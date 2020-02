“Sex Education“: Ezra Furman spricht über die Arbeit am Soundtrack

„Fuck the panic/ Fuck the hurt/ Fuck the sadness/ Fuck the shame/ I wanna feel every feeling“, bekennt Ezra Furman (33) in dem Song „Every Feeling“ aus dem Original-Soundtrack, den Furman für den Streaming-Erfolg komponiert hat. Furman pendelt mit der Musik zwischen ungefilterter Punkrock-Aggression und zerbrechlicher Singer/ Songwriter-Intimität, bezeichnet sich selbst als gender nonconforming und zählt zu den momentan wichtigsten Vertreter*innen, die der LGBTQ-Community zu mehr Sichtbarkeit innerhalb der Mainstream-Popkultur verhelfen.