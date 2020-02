Die Zeit der Fische hat begonnen – jetzt dreht sich alles um unsere Gefühle

Nachdem wir einen Monat im Zeichen des unnahbaren Wassermanns verbracht haben, hat sich unsere Sonne heute auf den Weg zu den Fischen gemacht und hier wird sie bis zum 19. März auch bleiben. Kleine Randnotiz: Zwar wird der Wassermann immer mit Wasser in Verbindung gebracht – was ja eigentlich auch kein Wunder ist, denn schon in seinem Namen ist das Wort „Wasser“ vorhanden – aber eigentlich gehört er zu den Luftzeichen. Und eben deshalb scheinen Menschen, die in diesem Zeichen geboren wurden, oft in der Luft zu schweben und strahlen eine exzentrische Aura aus.