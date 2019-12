Noch bis zum 19. Dezember 2020 wird Jupiter im Steinbock bleiben. Während dieser Zeit, „werden wir zwei große kosmische Transits erleben, die Jupiter betreffen“, so Stardust. Erst hat am 8. Januar Jupiter einen bestimmten Aspekt (Winkelbeziehung) zum Südknoten (der Punkt, an dem die Umlaufbahn des Mondes die der Sonne kreuzt – von der Erde aus gesehen). Keine Angst, wenn du nur Bahnhof verstehst. Das Wichtigste, was du wissen musst, ist, dass uns das Ganze Glück bringen wird. Und dann werden Jupiter und Pluto am 5. April, am 30. Juni und am 12. November aufeinander treffen, „was zu einer schockierenden Wahl führt, die den Untergang der Verantwortlichen bedeuten kann“. Es bleibt also spannend.