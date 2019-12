Jupiter entre en capricorne : cap sur les finances

Il est logique que Jupiter soit la planète dominante du Sagittaire aventurier, car « Jupiter aime progresser et prendre des risques », explique Stardust. Le Capricorne, cependant, est plus pratique et moins enclin à prendre des risques, en particulier lorsqu'il s'agit de finances. « En tant que dirigeant du Capricorne, la nature de Saturne est en quelque sorte le contraire de celle de Jupiter. Alors que Jupiter aime l'expansion, l'optimisme, et parfois l'excès et l'opulence, Saturne est fait de limites, de structure et de sérieux, » explique Narayana Montúfar, Astrologue senior chez Astrology.com et Horoscope.com. « Une combinaison de ces deux énergies peut sembler étrange, n'est-ce pas ? Cependant, comme on pourrait avoir tendance à penser que la générosité légendaire de Jupiter s'estompe dans un signe aussi restrictif, quand on regarde sous sa surface, on trouve de l’or en barre. »