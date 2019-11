Frauen in Japan kämpfen dafür, beim Arbeiten Brillen tragen zu dürfen

Wenn ich mich morgens für die Arbeit fertigmache, entscheide ich meistens spontan, ob ich Kontaktlinsen oder meine Brille tragen werde. Ich mag mich zwar eigentlich lieber ohne Brille, aber spätestens nach sechs Stunden Bildschirmarbeit plus Heizungsluft werden meine Augen trocken. Dass es nicht selbstverständlich ist, sich so zu kleiden, wie man will, so zu schminken, wie man will oder komplett ungeschminkt und ungestylt im Büro aufzutauchen, vergisst man schnell mal. Bis man hört, was in Japan gerade los ist: Dort kämpfen Frauen aktuell dafür, bei der Arbeit eine Brille tragen zu dürfen.