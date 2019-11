L'interdiction des lunettes n'est pas la première politique de code vestimentaire à susciter l'indignation au Japon ces derniers mois. En juin, plus de 20 000 femmes ont signé une pétition en ligne pour protester contre l'attente sociale quasi ostentatoire selon laquelle les femmes devraient porter des talons hauts au travail. Ce mouvement a pris de la vitesse sous le hashtag #KuToo - un jeu sur le mouvement #MeToo basé aux États-Unis et les mots japonais pour chaussure, « kutsu », et douleur, « kutsū ».