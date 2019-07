7 Shops & Brands, die Brillen mit Blaulichtfilter anbieten

Im Vergleich zum Licht von klassischen Glühbirnen enthalten die LED-Hintergrundbeleuchtungen einen deutlich höheren Anteil am sogenannten HEV-Licht (High Energy Visible). Allerdings ist die Menge, die auf deine Augen trifft, immer noch geringer, als das Licht, was du tagsüber unter freiem Himmel siehst. Auf der anderen Seite darfst du nicht vergessen, dass du direkt auf den Bildschirm blickst – und zwar oft über Stunden. Das Außenlicht gelangt dagegen nur indirekt in die Augen. „Fakt ist, dass eine einstündige Einstrahlung des blauen Lichts an einem normalen, bedeckten Tag auf unsere Augen draußen 30x höher ist, als wenn wir eine Stunde drinnen an einem Display arbeiten,“ erklärt der Glashersteller Zeiss auf seiner Website. Jedoch kommt hinzu, dass sich die Pupillen weiten, wenn es abends dunkel wird. Dadurch kann noch mehr HEV-Licht ins Auge eindringen.