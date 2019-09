Mic Hunter ist klinischer Psychologe und Autor des Buches „ Abused Boys: The Neglected Victims Of Sexual Abuse ”, welches bisher nur auf Englisch erschien. Er erklärt, dass einige Menschen, die in ihrer Kindheit Opfer sexuellen Missbrauchs wurden, auch in ihrem Erwachsenenleben Schwierigkeiten haben, in sexuellen Begegnungen Nein zu sagen. „Manche lernen, dass es nichts bringt, Nein zu sagen, weil diese Dinge sowieso passieren. Selbst wenn sie dann älter werden und tatsächlich die Wahl haben, weil sie mittlerweile erwachsen sind, hat sich in ihrer Psyche festgesetzt, dass sie nicht Nein sagen können.“ Houser fügt hinzu, dass es einige Täter*innen gibt, die sich bewusst Opfer suchen, die in ihrem Leben bereits sexuellen Missbrauch durchlebt haben. „Wir wissen, dass sexueller Missbrauch für viele Menschen kein einmaliges Ereignis ist“, sagt sie. "Es gibt Täter*innen, die gezielt nach Schwachstellen suchen, die sie ausnutzen können."