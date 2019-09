Wir erreichen langsam, aber sicher das Ende des Jahres 2018. Den Planeten ist das herzlich egal, sie folgen weiterhin unbeirrt ihrer Umlaufbahn. Venus, Planet der Schönheit und der Anmut, beendet ihre rückläufige Phase am 16. November. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, deine Beautyroutine für den Winter umzustellen. Am selben Tag tritt Merkur, Planet der Kommunikation, zum dritten Mal dieses Jahr den Rückwärtsgang an. Dem kosmischen Gleichgewicht ist geschuldet, dass, wo ein Lebensbereich an Geschwindigkeit gewinnt, ein anderer auf die Bremse tritt. Bereite dich Anfang November auf eine Phase tiefen inneren Wandels vor, wenn der Neumond in Skorpion ankommt. Jetzt solltest du dich vor zu heftigen oder vorschnellen Reaktionen deinen Liebsten gegenüber in Acht nehmen. Schütze tritt am 22. in die Sonne, einen Tag später erreicht der Vollmond das Sternbild Zwillinge. Was das bedeutet? Ganz egal wie wild eine Idee auch sein mag, nach diesem kosmischen Wandel werden alle bereit sein, deinen Plänen Gehör zu schenken.