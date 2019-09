Der Herbst ist eine magische Jahreszeit – könnte das daran liegen, dass jetzt Waage-Zeit ist? Die kommenden Wochen bringen jede Menge Geselligkeit mit sich. Bevor du dich aber in die die neue Saison wirfst, solltest du in dich hineinhören: Steht vielleicht eine emotionale Generalüberholung an? Vom 5. Oktober an bis Mitte November ist Venus rückläufig. Dieser Planet steht für Schönheit, Liebe und Geld, und so ist es gut möglich, dass du deine Ansichten zu diesen Themen in den kommenden sechs Wochen ändern wirst. Da sich Venus in Skorpion auf Kehrtwendung begibt, kann es gut sein, dass diese Phase von einer intensiven Selbsterkenntnis geprägt sein wird. Anders gesagt: Es ist möglich, dass jetzt Veränderungen anstehen, die schon lange überfällig und nötig sind, um dein inneres Wachstum voranzutreiben. Verlass dich hier auf deine Intuition, die dir unmissverständlich den Weg weisen wird. Der Neumond am 8. Oktober ist ein guter Tag, um deine Gedanken und Gefühle in diesen aufregenden Zeiten des Wandels zu sortieren. Mach deinen Kopf frei von unnötigem Ballast und konzentriere dich ganz darauf, was du bist zum Vollmond am 24.10. erreicht haben möchtest. Am 22. Oktober treten wir in die Geburtstagssaison der Skorpione ein – bereite ich schon mal darauf vor, dass die Dinge sich ab diesem Zeitpunkt schnell entwickeln könnten.