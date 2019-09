Die 9 besten Tweets zu Christian Lindners Bäckerei-Aussage

Eine schief formulierte Aussage ist jedem und jeder von uns schon einmal ausgerutscht – passiert, man reflektiert, entschuldigt sich, Schwamm drüber. In Lindners Fall ist es jedoch etwas kritischer, wie auch bedeutsamer: Ein Parteivorsitzender, der vor nicht einmal einem Jahr noch auf einen Platz in der Regierung hingearbeitet hat, hat eine beachtliche Reichweite. Er arbeitet außerdem mit Redenschreiber*innen zusammen, die hauptberuflich mit Worten hantieren. Die Wortwahl in einer solchen Rede ist also essentiell. Zumal sich in der FDP bisher eben auch viele Menschen mit Migrationsgeschichte aufgehoben sahen, die sich nun vor den Kopf gestoßen fühlen: Als Person of Color steht man in Deutschland, das weiß ich aus eigener Erfahrung, häufig ohne Weiteres unter Generalverdacht. Man unterliegt einem unausgesprochenen Beweiszwang – beweisen zu müssen, dass man fließend Deutsch spricht, dass man integriert ist, dass man möglichst so deutsch ist wie Karl-Otto von nebenan. Mit einem solchen Rundumschlag eine Skepsis weiter zu befeuern, die es eigentlich eher abzubauen gilt, zieht 2018 also verständlicherweise sowohl in den eigenen Reihen als auch von außen nicht nur positive Aufmerksamkeit auf sich.